Четыре группы. В Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет
Киев без света после российского обстрела по энергосистеме Украины, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)
В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в пятницу, 9 декабря.
Он отметил, что украинцы на протяжении всей зимы будут жить в условиях ограниченного потребления электроэнергии.
Государство и правительство систематизируют процесс касаемо того, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.
Шмыгаль поручил министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Кабмина четкие приоритеты включения электроснабжения:
- первый приоритет — это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы;
- второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны. Принцип «все для фронта» остается неизменным;
- третий приоритет — это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, как хлебопекарные и молокозаводы;
- четвертый приоритет — жилищный сектор.
По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех групп электроэнергия должна поставляться на другие объекты. Он считает это справедливым подходом, который позволит Украине выстоять зимой.
9 декабря в Укрэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.
Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.
5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.
Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.