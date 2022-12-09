Четыре группы. В Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

9 декабря, 19:17
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Киев без света после российского обстрела по энергосистеме Украины, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Киев без света после российского обстрела по энергосистеме Украины, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в пятницу, 9 декабря.

Он отметил, что украинцы на протяжении всей зимы будут жить в условиях ограниченного потребления электроэнергии.

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Государство и правительство систематизируют процесс касаемо того, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.

Шмыгаль поручил министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Кабмина четкие приоритеты включения электроснабжения:

  • первый приоритет — это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы;
  • второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны. Принцип «все для фронта» остается неизменным;
  • третий приоритет — это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, как хлебопекарные и молокозаводы;
  • четвертый приоритет — жилищный сектор.

По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех групп электроэнергия должна поставляться на другие объекты. Он считает это справедливым подходом, который позволит Украине выстоять зимой.

9 декабря в Укрэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.

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Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Электроэнергия Кабинет министров Украины Электричество Свет Отключения света Подача электроэнергии Энергосистема Денис Шмыгаль Война России против Украины

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