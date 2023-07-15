Кто все это возит? Кубраков рассказал, на ком и на чем держится военная логистика Украины 15 июля, 10:45 Польская военная техника рядом с фурами на стоянке в Польше (Фото:Courtesy 12 Brygada Zmechanizowana/Handout via REUTERS)

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, в интервью NV приоткрыл завесу тайны над тем, как устроена военная логистика Украины с начала полномасштабной войны с РФ.



По его словам, всю новую систему военной логистики после закрытия воздушного пространства Украина начала выстраивать «с третьего дня войны»

«Потому что перед началом войны все, что нам нужно, партнеры довозили в Украину самолетами — в Борисполь и другие аэропорты. После начала войны, конечно, [польский] Жешув стал основным хабом. Появились другие хабы вокруг Украины», — рассказал Кубраков.

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По его словам, вся эта логистика построена на двух основных видах транспорта. «Это грузовики (кстати, основной [вид]) и железная дорога. Если интересно, то все грузовики, которые движутся, всё, что выезжает за пределы Украины и въезжает в Украину, на 95%−99% делается и финансируется частным сектором», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Таким образом, с третьего дня войны «большой бизнес, небольшой бизнес, банки, IT, топливные компании, аграрные компании, строительные компании финансируют военную логистику в нашей стране», рассказал Кубраков.

«И все это продолжается, и все готовы это делать до конца войны. Все это прозрачно происходит. Есть общественные организации, все это контролируется», — заверил он.

Кубраков также рассказал, как невольно присоединился к давлению на партнеров по предоставлению Украине кассетных боеприпасов. «Была Мюнхенская конференция. Я — гражданский человек, у меня нет таких ограничений, возможно, как у военных министров или военных людей. Я [сказал], что искренне не понимаю, почему Россия использует кассетные боеприпасы на нашей территории, почему мы не можем [их использовать] на своей территории. Есть конвенция, есть риски, мы понимаем. Но это наша земля, и они на нашей земле. И чтобы их выгнать, нам нужны эти боеприпасы, чтобы хотя бы иметь паритет», — отметил Александр Кубраков.

7 июля Белый дом объявил о решении США предоставить Украине кассетные боеприпасы. Речь идет об артиллерийских снарядах М864 для гаубиц калибра 155 мм. Часть их уже поступила в Украину.