Кто и как внедряет коррупционные схемы в украинскую оборону

В контексте коррупционных сделок в оборонной сфере эксперты и парламентарии чаще всего называют имена Олега Гладковского (слева) и Сергея Пашинского (справа)

Сборка разобранных БМП и закупка скорых, которые постоянно ломаются, - такие сделки с военной продукцией проворачивают высокопоставленные представители власти, пишет журнал Новое Время.

Подозрительные секретные закупки

Почти 20% бюджета Министерства обороны, объем которого на 2018 год составляет 83,3 млрд грн, идет на секретные закупки. Это не просто много по мировым меркам - в США подобная доля составляет 10% - закрытые от общества контракты стали той сферой, где процветают подозрительные финансовые операции.

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Чаще всего в контексте подобных сделок эксперты и парламентарии, которые знакомы с ситуацией в оборонной сфере, называют двух людей. Первый - это Олег Гладковский, заместитель секретаря Совбеза, давний деловой партнер главы государства, контролирующий автомобильную корпорацию Богдан. Второй - Сергей Пашинский, представитель фракции Народного фронта и глава парламентского комитета по вопросам обороны. Совсем недавно он еще и возглавлял набсовет госхолдинга Укроборонпром, объединяющего военноориентированные производственные активы страны.

Как увеличить цену старых БМП в 10 раз

Один из самых странных контрактов, заключенных Минобороны в 2016–2017 годах, касается поставок Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП).

Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу - по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ. Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси.

Далее ЖБЗ завозил все это по отдельности в Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси - по $99 тыс. Завод "ремонтировал" БМП - попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла еще $40 тыс. за единицу.

В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $41 млн.

Один из бизнесменов, причастный к поставкам, на условиях анонимности рассказал НВ, что “конечным бенефициаром этой схемы является Сергей Пашинский”. А также заверил, что большая часть контракта - коррупционная нагрузка.

Сам парламентарий от НФ в ответ на соответствующий вопрос редакции уверенно заявил: “Я не то что не имею, а теоретически не могу иметь коммерческих отношений с ЖБЗ”.

Скорые, которые ломаются

В Независимом антикоррупционном комитете по вопросам обороны (НАКО) НВ сообщили: в начале прошлого года Минобороны заключило контракт с Богданом на поставку 100 медицинских автомобилей, по $ 32 тыс. за каждый. Тендер ведомство не объявляло, потому что закон позволяет проводить подобные процедуры без конкурса, если они проходят в рамках секретного оборонного заказа. Именно так Минобороны и оформило свою заявку.

Так выглядят медицинские автомобили корпорации Богдан / Фото: Bogdan Corporation via Facebook

Но из 50 поставленных на фронт машин, по данным НАКО, менее чем за год эксплуатации сломалась половина. Тем не менее Минобороны планирует приобрести еще сотню подобных автомобилей.

Гладковский, комментируя этот случай, заявил НВ: первое - о закупке машин у Богдана он узнал из прессы; второе - поломались на самом деле всего три автомобиля.

Хотя ранее представители его же корпорации признавали факт поломки 25 медмашин.

Гладковский уверен: главная причина поломок - некачественное топливо. Минобороны закупает его у компании Трейд Коммодити.

НАБУ разбирается с подозрительной деятельностью этого поставщика. В конце марта детективы завершили расследование данного дела. Ключевого подозреваемого в этом процессе - Игоря Павловского, заместителя министра обороны, собирался взять на поруки сам Гладковский. Суд, правда, отпустил замминистра под поручительство двух военных.

Трейд Коммодити принадлежит бизнесмену Андрею Адамовскому. В прошлом он являлся бизнес-партнером депутата БПП Александра Грановского, который в свою очередь близок к еще одному представителю президентской фракции - Игорю Кононенко. Последний же - участник бизнес-трио Порошенко-Кононенко-Гладковский.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года