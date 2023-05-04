«Им неприятен Путин и его политика». Кто атаковал Кремль беспилотниками — Ягун озвучил наиболее вероятные версии
Атаки дронов на Кремль (Фото:Раньше всех. Ну почти / Telegram)
Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире Radio NV рассказал, какие версии того, кто направил беспилотники на Кремль, наиболее вероятны.
«Я отношусь к той категории, кто с большим сомнением относится к тому, что это прилетевший из Украины дрон», — говорит Ягун.
Он объясняет: очень многие технические характеристики дрона такого размера и качества, как не видео, свидетельствуют о том, что он недостаточно мощный.