«Им неприятен Путин и его политика». Кто атаковал Кремль беспилотниками — Ягун озвучил наиболее вероятные версии 4 мая, 11:35 NV Премиум Атаки дронов на Кремль (Фото:Раньше всех. Ну почти / Telegram)

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире Radio NV рассказал, какие версии того, кто направил беспилотники на Кремль, наиболее вероятны.

«Я отношусь к той категории, кто с большим сомнением относится к тому, что это прилетевший из Украины дрон», — говорит Ягун.

Он объясняет: очень многие технические характеристики дрона такого размера и качества, как не видео, свидетельствуют о том, что он недостаточно мощный.

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