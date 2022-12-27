КСУ признал конституционным закон о переименовании УПЦ МП

27 декабря, 14:54
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Украинская православная церковь Московского патриархата (Фото:УПЦ МП)

Украинская православная церковь Московского патриархата (Фото:УПЦ МП)

Конституционный суд Украины признал правомерным переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь церковь планируют переименовать в Русскую православную церковь в Украине.

Пресс-служба КСУ сообщает, что речь идет о законе Про свободу совести и религиозных организациях.

Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации.

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При принятии решения Конституционный суд руководствовался решением Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины. Тогда ЕСПЧ указал, что желание государства требовать от религиозной организации такого названия, которое не будет вводить верующих в заблуждение, является оправданным ограничением его права свободно выбирать себе название.

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Полный текст решения будет опубликован на сайте КСУ 28 декабря.

В январе 2019 Министерство культуры определилось с церквями и религиозными объединениями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые должны изменить свое название согласно закону.

В УПЦ МП заявляют, что их центр в Киеве, а не в Москве.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Московского патриархата об обеспечении иска по делу об отмене приказа Минкультуры, согласно которому УПЦ МП должно внести изменения в название. Минкультуры подало апелляцию на это решение. В конце июля Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в апелляции на решение о приостановлении переименования УПЦ МП.

16 декабря 2019 стало известно, что Верховный суд якобы оставил действующим решение суда, который приостановил переименование Украинской православной церкви (Московский патриархат). Однако в Минкультуры заверили, что Верховный суд такого решения не принимал.

https://www.youtube.com/watch?v=oS5RdridU5w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   РПЦ Конституционный суд Украины — КСУ УПЦ МП Переименование Московский патриархат

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