«Корректировщики» из Instagram. Что известно о блогерах, которые слили в сеть работу ПВО в Киеве, и можно ли предотвратить подобное 18 мая, 14:24 Сюжет Фото блогера Инны Вороновой, которая выложила в сеть работу ПВО: слева — видео с извинениями, справа — Воронова на фото за несколько дней до атаки, 12 мая 2023 года (Фото:Инна Воронова / Instagram)

Крайне сложный удар России по Киеву в ночь на 16 мая не только доказал способность комплекса Patriot сбивать гиперзвуковые Кинжалы, но и выявил безответственность отдельных киевлян, которые мгновенно выложили в сеть кадры работы украинской ПВО.

NV напоминает, что известно о блогерах, которые «слили» в сеть вероятные кадры работы Patriot и других средств ПВО Украины.

Что известно об опрометчивых « корректировщиках»: официальные данные

Видео дня

Информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки по украинской столице в ночь на 16 мая распространяли как минимум шесть жителей Киева. Всех их в тот же день нашла и разоблачила Служба безопасности Украины, о чем говорится в официальном сообщении службы. Судя по обнародованным фото, это две женщины и четверо мужчин.

Фигуранты дела вели фото- и видеосъемку работы систем украинской противовоздушной обороны в Киеве и опубликовали соответствующие материалы в соцсетях. На обнародованных ими кадрах видны результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Таким образом, опрометчивые «блогеры» могли раскрыть местоположение и специфику работы комплексов ПВО, которые защищают столицу.

Обнародованные ими видео за считанные минуты действительно «подхватили» многочисленные Телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них были также интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам России, подтвердили в СБУ.

Установив личности шестерых киевлян, которые «слили» в сеть кадры работы ПВО, следователи СБУ в тот же наведались к ним домой. У любителей снимать видео о вспышках ракет в киевском небе изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые они использовали для распространения этих кадров.

Теперь фигурантам дела грозит до 8 лет заключения. Уголовное производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, совершенное в условиях военного положения).

СБУ отмечает, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также о последствиях вражеских обстрелов запрещено.

Публикация таких фото и видео в интернете расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законами Украины.

Еще одну памятку об этих запретах после инцидента с киевскими блогерами распространили Воздушные силы Украины. Там напомнили, что снимать и выкладывать в Сеть нельзя:

фото и видео пусков украинских ракет противовоздушной обороны;



фото и видео позиций наших средств ПВО;

свои соображения о том, какое украинское вооружение где может стоять и что прикрывать;

сколько единиц техники вы видели или пусков ракет вы слышали.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Безусловно, исходя из такой информации враг может «сделать какие-то свои привязки к цели», подчеркнул спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя публикации кадров с работой ПВО в соцсетях в ночь атаки Киева 16 мая. Он также признал, что остановить поток таких публикаций очень трудно.

«Разве вы этому поможете, при сегодняшних технологиях? Здесь должна быть только сознательность у людей. В конце концов, враг и сам может это снять. Вы думаете, мало российских агентов ходит по территории нашего государства? Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств», — сказал спикер Воздушных сил.

Блогер со 120 тыс. подписчиков: самый скандальный « слив» работы ПВО

Сейчас точно известно имя лишь одной из фигуранток дела, которая снимала работу украинской ПВО во время отражения атаки 16 мая, когда на Киев летели российские ракеты Кинжал.

Это блогер Инна Воронова, певица и бывшая жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого.

Юрия Чернецкого в декабре 2022 года приговорили к пяти годам лишения свободы за продажу наркотиков, в частности кокаина в ночных развлекательных заведениях Киева.

Ночью 16 мая, когда в Киеве еще продолжалась воздушная тревога и работали защитники неба, Инна Воронова выложила в Сеть видео, на котором было четко видно место вылета противоракет украинской ПВО — в соцсетях предполагали, что это могла быть даже работа ЗРК Patriot. Кадры она обнародовала в своем аккаунте в Instagram, который сейчас имеет 122 тыс. подписчиков.

Инфографика: Instagram-страница Инны Вороновой

При этом Воронова не только снимала видео с привязкой к горизонту, но и указала свой жилой комплекс, из окна которого было видно работу ПВО. Таким образом, блогер обнародовала максимум информации, которой враг мог воспользоваться для определения локации украинских систем противовоздушной обороны.

В российских Телеграм-каналах действительно начали массово распространять видео, которое отсняла Воронова.

Впоследствии женщина удалила видео после волны критики от других пользователей соцсетей, однако украинские спецслужбы быстро отреагировали на ее поступок. И хотя на обнародованных СБУ фотографиях не видно лиц, а на период расследования служба не указывает имена фигурантов дела, по характерным татуировкам Воронову нетрудно узнать среди шести человек, которых СБУ разоблачила в незаконной съемке работы ПВО.

Фото одного из лиц, показавших работу ПВО в Киеве в ночь на 16 мая (вероятно, Инны Вороновой) / Инфографика: СБУ

В итог Инна Воронова обнародовала в том же Instagram видео с извинениями за свой поступок. Она попыталась доказать, что «очень любит Украину», а также якобы «не знала, что происходит» и «испугалась», а потому выложила видео.

«Хочу извиниться перед Украиной и украинским народом. Простите меня, я сделала необдуманный поступок. Я очень испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого комментария я поняла, что нельзя ставить, и сразу же удалила [видео], буквально через несколько минут. Я понимаю, что видео может принести плохие последствия. Я очень сильно извиняюсь, я очень люблю нашу страну Украину и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Простите меня, пожалуйста», — говорит Воронова на этом видео.

Действительно ли наркодилер Чернецкий, экс-супруг Вороновой, вышел на свободу?

После скандала с Инной Вороновой из-за разоблачения ею позиций ПВО в соцсетях появились слухи, что ее бывший муж Юрий Чернецкий вышел на свободу. Однако это неправда, сообщает Судебно-юридическая газета.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец опровергла такие данные. Она заверила, что Чернецкий до сих пор находится под стражей в СИЗО и будет оставаться там до вступления приговора в законную силу.

«Мужчина остается под стражей в рамках приговора суда первой инстанции, которым он приговорен к 5 годам лишения свободы», — пояснила Максимец. Она также прокомментировала постановление от 16 мая 2023 года, фото которого появилось в сети на фоне скандала с Вороновой и в котором производство в отношении Чернецкого якобы закрыли в связи с окончанием срока досудебного расследования.

Этим постановлением была отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, которая применялась в отношении Чернецкого, что и дало повод для слухов о его выходе на свободу. На самом деле решение было принято по другому уголовному производству, в котором Чернецкому также было сообщено о подозрении по аналогичным фактам.

Максимец заверила, что прокуратура категорически не согласна с решением. «Хотя он и остается под стражей, решение по второму уголовному производству является вопиющим, и мы будем его обжаловать», — сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры.



Кто еще выкладывал кадры с работой ППО в Сеть и можно ли это предотвратить

Имена других пользователей и блогеров, которые выкладывали в сеть кадры работы ПВО и были идентифицированы Службой, пока остаются неизвестными.

В соцсетях, кроме Вороновой, критиковали также актрису Ксению Мишину, которая выкладывала в ночь на 16 мая кадры работы украинской ПВО. Правда, она сделала это не так откровенно, как Воронова.

Инфографика: Instagram Ксении Мишиной

В конце концов Мишина таки удалила кадры, однако не стала извиняться и указала критикам на то, что не сообщала точные данные съемки, а видео было снято якобы не из ее жилья. Однако критика, очевидно, задела блогера. Она эмоционально назвала своих оппонентов «слепой тусовкой говнометов, которым наплевать, кого сожрать».

«Плевать на саму суть видео и отсутствие какой-либо информации на нем. Они просто льют тонны грязи и угроз», — заявила Мишина.

Она также отметила, что в Киеве «продолжают работать лайф-камеры, где видно абсолютно все, что происходило».

Инфографика: Instagram Ксении Мишиной

Киберспециалистам СБУ действительно пришлось заблокировать работу онлайн-камер, которые в ночь на 16 мая в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга пользователей, которые и выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в сеть YouTube.

Такая возможность возмутила многих пользователей соцсетей, а в Воздушных силах выразили надежду, что власти Киева смогут ограничивать функционирование подобных камер во время работы ПВО.

По мнению спикера Воздушных ВСУ Юрия Игната, городским военным администрациям и Вооруженным силам необходимо скоординировать свои действия — даже несмотря на важность работы камер для поддержания правопорядка.



«Возможно, какую-то корректировку при работе ПВО, не исключаю, надо все-таки делать. Потому что камеры отслеживают в режиме онлайн, передают эти изображения на Youtube-каналы, и таким образом враг видит в режиме реального времени. Поэтому, я думаю, что нужно скоординироваться с местными администрациями для того, чтобы упорядочить этот вопрос», — сказал Игнат.



Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире Громадського радио признал, что подход к установке онлайн-камер в Украине во время войны должен быть комплексным, однако контролировать эту проблему очень трудно.

«Я вижу просто бессистемный подход. Могли эти камеры работать, могли их поставить вчера или перед обстрелами. Здесь трудно узнать, потому что у нас большая страна, очень дешевые эти устройства и камеры, которые позволяют делать этот стриминг», — говорит Якушев.

По его словам, камеры можно беспрепятственно ставить где угодно и снимать что угодно.

«С одной стороны не хочется, чтобы была какая-то регуляция, заставлять подписывать кучу бумажек, чтобы поставить на помещение камеру, а с другой — во время войны как это регулировать? Потому что этих камер сотни тысяч в Киеве. Должен быть комплексный системный подход, объяснять бизнесу и людям, что не надо это делать. Работать над тем, что отслеживать это и анализировать, но это нельзя сделать за один день. Очень трудно проследить, что снимает и куда передает камера», — подчеркнул эксперт по кибербезопасности.

