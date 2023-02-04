«Крышевание» киевских борделей. Чиновника Департамента миграционной полиции отправили под арест

4 февраля, 16:50
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Фигурант уголовного дела касательно «прикрытия» мест разврата (Фото:Киевская городская прокуратура)

Фигурант уголовного дела касательно «прикрытия» мест разврата (Фото:Киевская городская прокуратура)

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог заместителя руководителя Департамента миграционной полиции, подозреваемого в «крышевании» столичных борделей.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Чиновнику объявлено подозрение по трем статьям Уголовного Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

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1 февраля СБУ сообщила о задержании 13 участников группировки, занимавшейся организацией и «прикрытием» проституции. В частности, был задержан заместитель руководителя Департамента миграционной полиции. По данным Офиса генпрокурора, он привлек двух украинцев, создавших сеть салонов по предоставлению интимных услуг в Киеве.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Киев Арест Полиция Проституция Суд Сутенер

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