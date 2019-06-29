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Тяжелобольного политзаключенного Бекирова могут перевезти в Армянск, что опасно для его жизни — адвокат

Вчера, 16:11
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Цей матеріал також доступний українською

Anton Naumlyuk / RFE / RL

Тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в аннексированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск.

Как рассказал Радио Свобода его адвокат, это опасно для жизни Бекирова. В Армянске нет условий для его содержания.

Адвокат надеется, что 3 июля Верховный суд Крыма удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и изменит ему меру пресечения.

«Есть определенные надежды, что это дело все же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест», — сказал он.

Алексей Ладен сообщил, что начал знакомиться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

«Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, недавно на тот момент перенесший инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять больше одного килограмма без последствий. Обвинения — абсолютный абсурд», — заявил адвокат.

Пока российская прокуратура или служба исполнения наказаний на эти заявления Ладена никак не отреагировали.

Теги:   Россия Политзаключенные Крым

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