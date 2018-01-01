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Крымского адвоката Курбединова задержали за пост в Facebook от 2013 года - журналист

Сегодня, 14:16
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Эмиль Курбединов

Оккупационные власти Крыма задержали известного адвоката Эмиля Курбединова за пост в Facebook от 2013 года.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года. Донос, судя по материалам дела, написал на Курбединова бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем", - сообщил Наумлюк.

По словам юриста Лили Гемеджи, Курбединов находится в центре по противодействию экстремизму, ему грозит административный арест.

"С ним находится адвокат Эдем Семедляев. Также адвокатская палата Крыма выписывает разрешение на еще одного адвоката, который туда поедет", - цитирует Гемеджи Радіо Свобода.

Курбединов был задержан по подозрению в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций).

Адвокат Николай Полозов сообщил, что Курбединов защищал в суде захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Теги:   Facebook Крым

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