Крымского адвоката Курбединова задержали за пост в Facebook от 2013 года - журналист Сегодня, 14:16 71 Цей матеріал також доступний українською Эмиль Курбединов

Оккупационные власти Крыма задержали известного адвоката Эмиля Курбединова за пост в Facebook от 2013 года.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года. Донос, судя по материалам дела, написал на Курбединова бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем", - сообщил Наумлюк.

По словам юриста Лили Гемеджи, Курбединов находится в центре по противодействию экстремизму, ему грозит административный арест.

"С ним находится адвокат Эдем Семедляев. Также адвокатская палата Крыма выписывает разрешение на еще одного адвоката, который туда поедет", - цитирует Гемеджи Радіо Свобода.

Курбединов был задержан по подозрению в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций).

Адвокат Николай Полозов сообщил, что Курбединов защищал в суде захваченных в Керченском проливе украинских моряков.