«Очень заденет Путина». В разведке Британии рассказали о последствиях взрыва на Крымском мосту 9 октября, 10:50 Две из четырех полос Крымского моста обрушились в нескольких местах, рассказали в британской разведке (Фото:Russian Investigative Committee/Reuters TV via REUTERS)

Взрыв на Крымском мосту может оказать значительное влияние на логистику российских военных на юге Украины, а само событие «очень заденет» диктатора Владимира Путина.



Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании за 9 октября.

Там рассказали, что две из четырех полос Крымского моста обрушились в нескольких местах на расстоянии около 250 метров. Скорее всего, движение транспорта по двум другим восстановят, но «пропускная способность серьезно снизится».

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Масштабы повреждений железнодорожного полотна неизвестны, говорят в британской разведке. Однако «любое серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, серьезно повлияет на и без того „напряженную способность“ России поддерживать свои силы на юге Украины».

Минобороны Британии отмечает, что во время полномасштабного вторжения России железнодорожный отрезок Крымского моста сыграл ключевую роль в перебрасывании тяжелой техники на южный фронт.

«Этот инцидент, вероятно, сильно заденет президента Путина. Он случился через несколько часов после его 70-летия, он лично спонсировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг», — пишут британцы.



За последние месяцы бывший охранник российского диктатора, а сейчас командующий Росгвардией Виктор Золотов публично уверял в безопасности моста.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли. В России сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль».

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове. Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту, но есть ограничения.

Источники НВ в правоохранительных органах сообщили, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль или роль какого-либо государственного органа Украины «в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.