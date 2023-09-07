После ударов. В ВМС ВСУ рассказали, как российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост 7 сентября, 09:18 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост, в частности, они строят систему заграждений, заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в четверг, 7 сентября.

«По состоянию на сейчас на охране и обороне этого объекта находится шесть катеров и пять кораблей», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты пытаются плотно перекрывать Крымский мост, в основном с юга.

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Плетенчук рассказал, что, в частности, строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения.

Однако, по его словам, заборов, которые ВСУ не смогут преодолеть — не существует.

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8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова были взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к взрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой был использован украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).