В результате взрыва на Керченском мосту погибли три человека — росСМИ 8 октября, 14:11 В результате взрыва на Керченском мосту погибли три человека (Фото:REUTERS/Stringer)

По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября, погибли три человека. Из воды подняли тела мужчины и женщины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

Отмечается, что на мосту погибли пассажиры легковушки, которая ехала рядом с взорвавшимся грузовиком. Из воды подняты тела мужчины и женщины.

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Кроме того, следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Изучается маршрут передвижения автомобиля и документация.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск после взрыва, вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно.

Среди жителей оккупированного полуострова возникла паника, в частности, ажиотаж на автозаправочных станциях.