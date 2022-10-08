В результате взрыва на Керченском мосту погибли три человека — росСМИ

8 октября, 14:11
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В результате взрыва на Керченском мосту погибли три человека (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате взрыва на Керченском мосту погибли три человека (Фото:REUTERS/Stringer)

По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября, погибли три человека. Из воды подняли тела мужчины и женщины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

Отмечается, что на мосту погибли пассажиры легковушки, которая ехала рядом с взорвавшимся грузовиком. Из воды подняты тела мужчины и женщины.

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Кроме того, следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Изучается маршрут передвижения автомобиля и документация.

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На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск после взрыва, вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно.

Среди жителей оккупированного полуострова возникла паника, в частности, ажиотаж на автозаправочных станциях.

https://www.youtube.com/embed/VyeoXRM8Q9Y
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым РИА Новости Взрыв Пожежа Крымский мост Пострадавшие

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