Крымский мост уже плохо себя чувствует и дальше ему будет хуже — украинская разведка 16 августа, 18:43 Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В украинской разведке заявили, что Крымский мост, который оккупанты используют для переброски войск и техники в Украину, «плохо себя чувствует» и дальше будет ему будет хуже.

О состоянии Керченского моста в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Он плохо себя чувствует. Здоровье уже не то, что было. И каких-то оснований думать, что здоровье улучшится, нет — скорее всего, будет наоборот», — заявил он.

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Юсов добавил, что построенный россиянами мост изначально имел «серьезные недостатки» в конструкторском плане и в плане исполнения. Он также напомнил, что Крымский мост вопреки заявления российской пропаганды является «военной артерией», которая обеспечивает поставки армии РФ, поэтому представитель ГУР посоветовал гражданским россиянам избегать его.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что мост атаковал беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.