«Если ВСУ не успеют раньше». В Мининфраструктуры объяснили, как избавятся от Крымского моста

24 августа, 19:15
Эксклюзив НВ
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Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Азархина в эфире Радио НВ рассказала, что у Украины есть несколько вариантов, как избавиться от Крымского моста, соединяющего Российскую Федерацию с оккупированным ею украинским полуостровом.

«Президент поддержал, что [демонтаж Крымского моста] должен быть безопасен. Безопасно — если наши ВСУ не успеют иным способом от моста избавиться. Но если деоккупация произойдет раньше, то такие проекты есть в мире. К сожалению, они все равно будут предусматривать определенное использование взрывоопасных веществ для того, чтобы убрать конструкции. Но для нас очень важно будет избавиться от обломков, потому что прежде всего там есть и флора, и фауна, которую мы не хотим повредить», — сообщила Азархина.

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В Мининфраструктуры добавили, что план ВСУ для Украины является приоритетным.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен, ведь через этот мост страна-агрессор перебрасывает подкрепление для российских войск на украинский полуостров.

Ранее он в интервью НВ говорил, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.

О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, начали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.

9 августа несколько взрывов раздалось на военном аэродроме Саки, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.

Взрывы уже были и в оккупированном Россией городе Керчи.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Крым Мининфраструктуры Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Инфраструктура Керченский мост Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Радио НВ Крымский мост Война России против Украины

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