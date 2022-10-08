На бис. Укрпочта выпустит новую марку с разрушенным Крымским мостом 8 октября, 12:19 Укрпочта выпустит новую марку, посвященную частично разрушенному Крымскому мосту (Фото:Укрпочта/Facebook)

Укрпочта выпускает новую марку с Крымским мостом, частично разрушенным в результате пожара. Ее можно будет получить в первой половине ноября.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Тираж марок Крымский мост на бис! будет составлять 7 миллионов экземпляров. Лист из семи будет стоить 126 грн. К марке также выпустят конверт Первый день, немаркированный художественный конверт и карточку. Автор выпуска — украинский художник-живописец Юрий Шаповал.

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Кроме основного сюжета марка содержит несколько интересных деталей и намеков.

«Окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах, легковой автомобиль оккупантов, который двинулся в пропасть, теряя награбленные стиральные машины и прочее добро, Байрактар, который случайно пролетал над мостом, разбитый вражеский танк, который в составе колонны оккупанты переправляли на фронт», — рассказали в Укрпочте.

Инфографика: Игорь Смелянский/Telegram

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины.

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.