Стратегический объект. ГУР выложило в открытый доступ подробную техническую документацию Крымского моста 16 июня, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Крымский мост (Фото:rosavtodor.ru)

Главное управление разведки Министерства обороны получило техническую документацию Крымского моста.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram-канале в четверг, 16 июня, в документации содержится подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, заездах, съездах и всей инфраструктуре комплекса. ГУР опубликовало ссылку на документацию на 242 страницы «для общего ознакомления».



Видео дня

«В ближайшем окружении Путина заявляют о „гарантированной“ безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, тяжело серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта», — отметили представители украинской разведки.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив говорил, что Крымский мост точно будет разрушен в будущем, это лишь вопрос времени.

В апреле в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина ударит по Крымскому мосту, если будет такая возможность.

Крымский мост — это незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным ею полуостровом. Через него страна-агрессор перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем — на юг Украины.

Если разрушить Крымский мост, у Путина сорвет крышу – Алексей Мельник https://www.youtube.com/embed/BzuATup-SXY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.