Лазейка для крыс? Стоит ли Украине ударить по Крымскому мосту — мнение влиятельного генерала ВСУ 12 июля, 14:07 Крымский мост (Фото:rosavtodor.ru)

Генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах, прокомментировал возможность ударов ВСУ по Крымскому мосту и другим объектам на территории России из дальнобойных РСЗО.

«Что касается непосредственно Керченского моста – решение будет принимать главный режиссер этой войны, генерал [Валерий] Залужный, потому что именно он главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, – напомнил Кривонос. — Что он решит — покажет время, но я, например, оставил бы лазейку для тех крыс, которые будут убегать из Крыма, когда мы пойдем освобождать Крым, чтобы они могли удрать поскорее с нашей земли».

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В то же время Сергей Кривонос отметил, что у Украины есть не только американские реактивные системы залпового огня HIMARS, но и собственные комплексы Ольха и Ольха-М, позволяющие стрелять на расстояние до 120 км.

"Но мы не вкладывали деньги в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. И давайте вспомним, что даже в январе этого года Верховная Рада забрала 50 миллиардов, которые шли в бюджет Вооруженных Сил. Понимаете, какое количество собственного оружия мы могли закупить для Вооруженных Сил на 50 миллиардов? Это достаточно хорошая цифра. А сейчас мы как нищие просим «дайте то, дайте то» — и верим в чудо-оружие. Вопрос же не в чудо-оружии, а в нахождении целей, которые нужно поразить, и в точности накрытия этих целей», — отметил Кривонос.

В июне 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что получило техническую документацию Крымского моста.

Крымский (Керченский) мост — это незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным им полуостровом. Через него страна-агрессор перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем на юг Украины.

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