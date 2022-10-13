Maxar показала новые снимки повреждений Крымского моста 13 октября, 06:41 Оккупационные власти пробуют проводить ремонт на мосту (Фото:Maxar/Twitter)

Компания Maxar опубликовала новые снимки Крымского моста, на котором утром 8 октября произошел взрыв, повлекший повреждения.

«На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив», — сообщили в компании.

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8 октября на Крымском мосту, который соединяет страну-агрессор Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».