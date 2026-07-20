Почему Силы обороны не трогают Керченский (Крымский) мост, когда полуостров уже оказался практически в полной изоляции из-за ударов по российской логистике, в эфире Radio NV объяснил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Остается одна ниточка, соединяющая остров Крым с материком (российской территорией — Ред.) — тот самый сакральный Крымский мост. Очень часто звучит вопрос: «Когда мы наконец по нему ударим?»

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В очередной раз нужно повторить, что мы оставляем его совершенно сознательно.