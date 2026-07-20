«После изоляции Крыма будет деоккупация». Зачем Силы обороны совершенно сознательно не бьют сейчас по Керченскому мосту — Дикий
Крымский мост остается неповрежденным в условиях практически полной изоляции российской логистики на юге Украины (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Почему Силы обороны не трогают Керченский (Крымский) мост, когда полуостров уже оказался практически в полной изоляции из-за ударов по российской логистике, в эфире Radio NV объяснил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.
Евгений Дикий
Остается одна ниточка, соединяющая остров Крым с материком (российской территорией — Ред.) — тот самый сакральный Крымский мост. Очень часто звучит вопрос: «Когда мы наконец по нему ударим?»
В очередной раз нужно повторить, что мы оставляем его совершенно сознательно.