«После изоляции Крыма будет деоккупация». Зачем Силы обороны совершенно сознательно не бьют сейчас по Керченскому мосту — Дикий

20 июля, 12:41
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Крымский мост остается неповрежденным в условиях практически полной изоляции российской логистики на юге Украины (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост остается неповрежденным в условиях практически полной изоляции российской логистики на юге Украины (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Почему Силы обороны не трогают Керченский (Крымский) мост, когда полуостров уже оказался практически в полной изоляции из-за ударов по российской логистике, в эфире Radio NV объяснил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Евгений Дикий

Евгений Дикий

ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Остается одна ниточка, соединяющая остров Крым с материком (российской территорией — Ред.) — тот самый сакральный Крымский мост. Очень часто звучит вопрос: «Когда мы наконец по нему ударим?»

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В очередной раз нужно повторить, что мы оставляем его совершенно сознательно.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Радио NV Крымский мост Керченский мост Евгений Дикий

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