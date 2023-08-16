Украинские партизаны обнаружили системы ПВО российских оккупантов вблизи Крымского моста — видео 16 августа, 15:57 Оккупанты разместили системы ПВО со стороны Тамани (Фото:Скриншот видео Атеш/Telegram)

Крымские партизаны показали системы ПВО российских оккупантов вблизи Крымского моста.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале партизанского движения Атеш.

Утверждается, что в районе Крымского моста россияне установили не только средства ПВО, но и машины для создания дымовой завесы, чтобы якобы прикрывать незаконно построенный объект.

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Эти военные средства находятся на въезде в Крым со стороны Тамани.

Партизаны также уточнили, что именно такие машины использовали для отражения атаки на мост 12 августа.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.

