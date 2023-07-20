На Крымском мосту российские оккупанты объявили «воздушную тревогу» — видео 20 июля, 20:00 Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

На Крымском мосту, который после обрушения участка работает с ограниченной пропускной способностью, объявлена «воздушная тревога», сообщает российский Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, сделанной из автомобиля, который, судя по всему, стоит в пробке на Керченском мосту, слышно сообщение о том, что «объявлена воздушная тревога» и что «всем автомобилям необходимо срочно покинуть мост».

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Как сообщают российские пропагандисты, в очереди для въезда на мост со стороны России находятся 280 транспортных средств, среднее ожидание более часа. В очереди со стороны временно оккупированного украинского Крыма находятся 655 транспортных средств, среднее ожидание для них составляло до объявления тревоги более двух часов.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».