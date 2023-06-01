«Устали, пора». На опорах Крымского моста появились трещины — фото 1 июня, 12:32 В соцсетях появились фото с трещинами на опорах Крымского моста (Фото:Крымский ветер/Telegram)

На опорах Крымского моста появились огромные трещины.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Крымский ветер в четверг, 1 июня.

«Опоры Керченского моста устали. Пора», — иронизируется в подписи к фото.

Когда именно появились эти трещины, не уточняется.

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Фото: Крымский ветер/Telegram

Фото: Крымский ветер/Telegram

8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль». Также говорили и об «атаке беспилотников». В России взрыв назвали «терактом», а организаторами — «украинские спецслужбы».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.

Источники NV сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ.

В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

