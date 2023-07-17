На Крымском мосту значительные повреждения — росСМИ публикуют видео с места инцидента 17 июля, 08:45 Российские Telegram-каналы публикуют видео повреждений Крымского моста (Фото:Скриншот видео соцсети/Telegram)

Российские Telegram-каналы публикуют первые видео с разрушениями Крымского моста, о взрывах на котором в понедельник утром, 17 июля, сообщали ранее

На кадрах можно увидеть значительные повреждения. Как пишет ресурс Baza, один пролет моста разрушен, еще один — поврежден.

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

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Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже возобновлено. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

