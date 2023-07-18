Паника из-за подрыва моста вызовет очереди на заправках в Крыму — журналист 18 июля, 13:50 Оккупанты осматривают поврежденный в результате взрыва Крымский мост, 17 июля 2023 года (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Radio NV рассказал, что паника из-за подрыва Керченского моста приведет к очередям на заправках в Крыму.

«Последствиями (подрыва Керченского моста — ред.) является нарушение логистики. Я думаю, одним из последствий сейчас там будет паника в Крыму. Мы уже это видели в прошлый раз во время прошлой атаки на Крымский мост», — сказал Клименко в эфире Radio NV.

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Он отметил, что сейчас российские коллаборационисты в Крыму пытаются сделать так, чтобы то небольшое количество отдыхающих, которое сейчас есть на полуострове, не ехало к Крымскому мосту, а «сидело по своим гостиницам».

«И, конечно, что они таки будут ехать и там будет эта паника. Там сейчас будут огромные очереди на автозаправках, потому что первый шок, когда пройдет, там все поймут, что могут быть проблемы с бензином», — спрогнозировал журналист.

Клименко отметил, что эта паника будет мешать военной логистике.

По его словам «генератором паники» также будет не менее миллиона россиян, переехавших в Крым после оккупации, которые, по оценке журналиста, составляют около 30% нынешнего населения полуострова.

«Они уже начинали с этого года вывозить семьи офицеров, чиновников, там их очень много. Сейчас эта паника усилится. … Поэтому миллион людей, которые там станут союзниками фактически украинской армии, которая будет освобождать Крым. Они и будут создавать панику, создавать очереди, пробки у мостов, очереди на паромы, очереди на десантные корабли. Они будут бежать. И это нам на руку в этой ситуации, конечно», — уверен Клименко.

Ранее сообщалось, что после подрыва Крымского моста с каждым часом растут пробки на въезд и выезд из оккупированного Крыма. по состоянию на 12:00 18 июля в очереди со стороны Тамани находилось 700 транспортных средств. Время ожидания в пробке составляло около двух часов. В очереди со стороны оккупированной Керчи находилось 400 транспортных средств — время ожидания составило более часа.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Инфографика: NV

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».