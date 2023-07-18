В бой с логистикой РФ вступают туристы. Последствия удара по Крымскому мосту от ISW: новые проблемы, критика и риски для Кремля и его армии 18 июля, 08:51 Поврежденный Крымский мост после атаки 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Удар по Крымскому мосту помешает поддержке южной группировки войск РФ не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. А разгар туристического сезона и гражданский трафик по альтернативному маршруту лишь усложнит военную логистику РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Сегодня эксперты ISW подробно анализируют новый подрыв Крымского моста, который, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины. Они напоминают, что российские оккупационные власти перенаправили интенсивный трафик гражданского транспорта из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный юг Украины, а российские источники сообщили о значительных пробках в Джанкойском районе Крыма и в оккупированной части Херсонской области в сторону Мелитополя. Российские туристы, которые бегут из оккупированного Крыма, вероятно, уже усложнили движение и российскую логистику из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей, констатируют аналитики ISW. Они также напоминают, что Керченский мост и районы военных объектов в оккупированном Крыму являются законными военными целями для ВСУ при защите от полномасштабного российского вторжения и оккупации Украины.

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Ситуация с Крымским мостом демонстрирует, как длительная неспособность властей РФ настроить российское общество на состояние войны будет иметь значительное влияние на российскую логистику. Теперь российский туристический трафик из оккупированного Крыма блокирует российскую логистику на юге Украины в разгар контрнаступления ВСУ. Кроме того, после повреждения Керченского моста, одного из двух маршрутов поддержки российской южной группировки войск, маршрут через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины превращается в т. н. «единую точку отказа» — то есть путь, от которого будет зависеть все снабжение значительного количества механизированных российских сил на юге Украины, задействованных в противостоянии контрнаступлениям ВСУ. При этом российские и оккупационные чиновники продолжают рекламировать оккупированный Крым как привлекательное туристическое направление. В то же время они призывают российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советуют им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство, отмечают в ISW. Даже наоборот, российская оккупационная «власть» недавно пыталась лишь увеличить поток российских туристов в Крым: Владимир Путин даже приказал использовать российские военные корабли для переправки туристов через Керченский пролив. Некоторые российские «военкоры» также рассуждали о том, что атака на Керченский мост якобы не должна уменьшить туристические потоки.

Теперь российская логистика на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что может лишь усилить недавние и существенные жалобы командиров оккупационной армии на неадекватное обеспечение на юге Украины. Недавние жалобы бывшего командующего 58-й общевойсковой армии РФ (Южный военный округ) генерал-майора Ивана Попова на плохое обеспечение российских войск, ведущих бои на юге Украины, вызвало большой резонанс в российском информационном пространстве. Многие из жалоб Попова указывали на то, что 58-я общевойсковая армия и, вероятно, другие российские формирования, дислоцированные в Запорожской области, страдают от дефицита поставок, который еще больше усугубится, если туристические и другие гражданские перевозки будут замедлять логистические маршруты поддержки российских сил на юге Украины. Дальнейшие проблемы с поддержкой этой группировки и жалобы, которые появятся в российском информационном пространстве, вероятно, вызовут дальнейшее возмущение российского ультранационалистического сообщества и еще больше подорвут доверие к Министерству обороны России, прогнозируют в ISW.

Российские и оккупационные «власти», похоже, заняты смягчением последствий атаки, а потому пока не используют удар по Крымскому мосту для мощных информационных атак и изменения риторики. Заявления Путина и других российских чиновников были в основном прямолинейными: они обвинили Украину якобы в осуществлении «террористической атаки» и пообещали «возмездие», что согласуется с другими случаями официальной реакции РФ на то, что она считает «украинскими провокациями». МИД РФ обвинил Украину в нанесении удара по мосту якобы при содействии американской и британской разведок, распространяя давний российский нарратив о том, что России якобы противостоят «коллективный Запад». Выход РФ из зернового соглашения явно не связан с атакой на Крымский мост — о таком намерении Москва заявляла и раньше. В целом Россия вряд ли когда-то добросовестно участвовала в переговорах о продлении зернового соглашения или любых других переговорах с Украиной, напоминают в ISW.

В российском провоенном сообществе после нового удара по Крымскому мосту звучат критические голоса в адрес властей РФ за неспособность обеспечить защиту переправы. Некоторые «военкоры» и блогеры, в том числе военный преступник и бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин заявили, что российские власти слишком сильно сосредоточились на безопасности дорог и недостаточно — на безопасности на море, что позволило осуществить атаку на мост. Гиркин пожаловался, что российские пограничники уделяли слишком много времени проверке гражданских автомобилей, которые въезжали на мост, однако недостаточно усилий было вложено в инфраструктуру, которая могла бы защитить объект от атак с моря. Другой известный «военкор"-пропагандист Александр Коц, который ранее получил от Кремля должность в Российском совете по правам человека, обвинил российские власти в слишком большой сосредоточенности на рисках, которые мог представлять транспорт на мосту, и пренебрежении любыми морскими угрозами. Еще один «военкор» подчеркнул, что к удару привела «череда невеврных решений внутри государства [РФ]», а последствия атаки могут стать «ударом по внутренней стабильности России». Многие российские источники ошибочно утверждали, что удар по Крымскому мосту якобы не повлияет на логистику России в оккупированной Украине, и называли нападение «терактом» в попытке скрыть тот факт, что Керченский мост является законной военной целью в тылу активной зоны боевых действий.

Тем временем ВСУ продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта на фоне усиления наступательных действий россиян вдоль границы Харьковской и Луганской областей. Российские и украинские источники сообщили, что российские войска начали активные наступательные действия и продвинулись к Купянску за последние несколько дней. В ISW объясняют, что российские войска, вероятно, ведут наступательные операции на этом участке фронта, пытаясь использовать оперативную концентрацию сил ВСУ на других участках фронта и оттянуть украинские резервы от критических участков театра боевых действий, а именно возле Бахмута, на западе Донецкой и на западе Запорожской областей — из районов, где украинские войска ведут контрнаступательные действия. Однако низкое качество состава российских войск, которые сейчас развернуты на Купянском направлении, вероятно, будут препятствовать способности России достичь более чем тактически значимых успехов или осуществить важный в оперативном плане прорыв. Как украинские, так и российские источники сообщили о переброске на Купянское направление сформированных из заключенных штурмовых подразделений Шторм-Z. В течение 17 июля украинские войска также продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута, к югу от Великой Новоселки и возле Орехова на западе Запорожской области.

