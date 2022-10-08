Подоляк о пожаре на Крымском мосту: Все незаконное должно быть разрушено 8 октября, 10:43 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Украины прокомментировал пожар на Крымском мосту, который вспыхнул в субботу, 8 октября.

Об этом говорится в его Twitter.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал он.

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На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. Оккупанты сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.