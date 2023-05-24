Оккупанты перекрыли Крымский мост, над ним поднимается густой дым — видео 24 мая, 11:55 Клубы густого дыма над Крымским мостом (Фото:КерчьИнфо/Telegram)

Утром в среду, 24 мая, российские оккупанты перекрыли Крымский мост.

В местных Telegram-каналах начали публиковать фото и видео, на которых видно, что над переправой поднимается густой дым. На территории оккупированного полуострова в сторону РФ скопились очереди из авто.

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Оккупационные «власти» захваченного Крыма утверждают, что мост перекрыт из-за учений военных РФ.

Марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждает, что движение через Крымский мост восстановят через несколько часов.

8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль». Также говорили и об «атаке беспилотников». В России взрыв назвали «терактом», а организаторами — «украинские спецслужбы».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.

