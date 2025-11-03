В оккупированном Севастополе партизаны провели разведку подразделения российского спецназа, который отвечает за охрану Керченского (Крымского) моста. Данные уже переданы Силам обороны Украины.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

По данным партизан, их агенты провели разведку территории 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе против подводных диверсионных сил и средств Черноморского флота РФ, который дислоцируется в Константиновской бухте Севастополя.

Во время операции партизаны зафиксировали перемещение резиновой лодки с российскими спецназовцами, которые, вероятно, возвращались после выполнения боевого задания.

По информации из открытых источников, это подразделение принимает непосредственное участие в охране Керченского моста, который является ключевым логистическим маршрутом российских войск.

Кроме того, агенты Атеш зафиксировали на территории части военный автомобиль, группу российских военнослужащих, а также установили расположение всех причалов, пункта наблюдения, лодок и транспортных средств внутри базы.

«Поражение этой воинской части ослабит охрану Крымского моста и снизит присутствие оккупантов на полуострове. Все данные переданы Силам обороны Украины», — говорится в сообщении.

