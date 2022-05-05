«Спектакль Лукашенко для одного зрителя». Интервью с Ждановым — об учениях в Беларуси, контрнаступлении и «длинной руке» к Крымскому мосту 5 мая, 18:48 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Обезвреживание российских войск в Харьковской области (Фото:93 ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Белорусский диктатор дистанцируется от войны и устраивает для российского спектакля учения войск, чтобы Владимир Путин не заставил Александра Лукашенко вести боевое действие в Украине, убежден эксперт Олег Жданов. Но, добавляет он, несмотря на то что это имитация угрозы, украинцы по-прежнему должны вести наблюдение за союзником РФ.



Война России против Украины — главные события 5 мая

Что происходит на изюмском направлении и на заводе Азовсталь, какой вклад в победу Украины осуществляет разведка США и каким оружием вооруженные силы смогут дотянуться до Крымского моста, чтобы разрушить канал поставки армии РФ, рассказал Жданов в интервью Радио НВ.

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— Генштаб ВСУ заявил о том, что Украина перешла в контрнаступление на харьковском и изюмском направлениях. Что это значит для россиян? Что нам дало возможность?

— Такую возможность нам дали поставки западного вооружения. Значит, необходимое количество образцов вооружения уже находятся в этих районах, мы собрали соответствующий резерв для того, чтобы провести контрнаступательную операцию.

— Эксперты говорили о том, что на этом изюмском направлении россияне собрали очень много своих войск. Что же будут делать российские войска?

— Действительно, изюмское направление было самым угрожающим — там не прекращались наступательные действия. Очевидно, Генеральный Штаб сообразил таким образом, что для того, чтобы это прекратить и нанести разгром группировке войск, которая больше всех направлений — там [около] 20 тысяч российского войска. Очевидно, Генеральный Штаб планировал локальную контрнаступательную операцию для того, чтобы эта группировка максимально разгромила или заставила его отступить в сторону РФ. И таким образом, мы, во-первых, локализуем угрозу на Изюмском направлении, а во-вторых, продолжаем освобождать нашу территорию.

— Появилась новость о том, что защитники Мариуполя оттеснили войска России из Азовстали, в районе комбината продолжаются бои. Израильский военный эксперт Игаль Левин говорит о том, что «россияне тупо гонят мясо в узкие катакомбы, где их утилизируют». Это соответствует действительности?

— Фактически да. Для того чтобы выбить наши войска с завода Азовсталь, им нужно зайти в эти катакомбы. Вход в катакомбы — это не широкий бульвар, а узкие проходы. Если наши там держат оборону, то складывается ситуация, когда российские войска своими телами забрасывают эти входы, а затем их разгребают. Очень тяжело выбивать из таких укреплений наши войска.

— Но они это делают, потому что близится 9 мая…

— Да. Есть информация, что они хотят торжественные мероприятия в Мариуполе. Для них это было бы подарком к 9 мая — представить в Мариуполе хоть какую-нибудь победу.

— The New York Times сообщили, что американская разведка обеспечивает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии. По неподтвержденной информации, 12 российских генералов погибли, потому что Украина получила эти данные. Как мы можем оценить роль американской разведки в нашем сопротивлении РФ?

— Очень высокая. У нас, допустим, работает агентурная и военная разведка в поле боя. Что касается инструментальной разведки, то здесь нет равных Соединенным Штатам. Кстати, они даже внесли поправку в закон для того, чтобы позволить передавать Украине часть государственной тайны Соединенных Штатов, что касается разведданных. Благодаря таким поступлениям разведданных мы можем наносить поражения по пунктам управления и нарушать систему военного управления российских войск. Что в результате приводит к разбалансированию, в частности и действий войск на поле боя.

— Пропагандисты спросили спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова, будут ли приняты специальные меры реагирования? И он ответил: «Разумеется, русские военные делают все, что необходимо в этой ситуации». О каких мерах может идти речь?

— Против инструментальной разведки Соединенных Штатов или наших стран-партнеров они ничего не могут поделать. Здесь мы можем наблюдать существенное технологическое отставание РФ от зарубежных стран Запада. Они могут надувные макеты расставить, чтобы попытаться обойти средства разведки США, как они делали накануне.

— BBC написало об американских ракетных системах HIMARS. Говорят, пока у нас их нет, но есть возможность их получения. Это вызывает большую обеспокоенность со стороны россиян, потому что «длинной рукой украинская армия сможет достать даже Крымский мост». Что нам еще могут дать HIMARS?

— Сама система HIMARS-142 — это пусковая установка. Она универсальная, там есть пакетная зарядка. То есть на нее ставится пакет и из него производятся пуски. Но в пакете могут быть разные виды боеприпасов — начиная от реактивных снарядов, когда дальность составляет до 40 километров, заканчивая оперативно-тактической ракетой. Тогда эта «длинная рука» будет лететь на 300 километров. Какие пакеты для этих HIMARS мы получим — вопрос наших договоренностей с партнерами, но наличие таких пусковых установок позволяет делать их универсальным оружием.

— Насколько важно было бы разрушить Крымский мост? Крымские жители панически пишут о том, что нужно бежать из Крыма, потому что города скоро разрушат.

— Лучше поздно, чем никогда. Надо разрушать, потому что идет очень большая поддержка российских войск через полуостров, а именно через этот Крымский мост — и техникой, и боеприпасами, и горюче-смазочными материалами. Надо сделать из Крыма тупик, тогда поставки войск будут затруднены тем, что все нужно будет перебрасывать в Ростовскую область.

— Британская разведка сообщила, что белорусские сухопутные войска перебрасывают из гарнизона на поле для сезонных учений. С другой стороны, говорят, что таким образом, Россия будет пытаться оттянуть украинские силы, чтобы они были и на севере. Как вы думаете, должны ли мы реагировать на эти передвижения белорусских войск?

— Мы должны внимательно наблюдать за белорусскими войсками и, к сожалению, должны удерживать войска в этом направлении. Мы это делаем с первого дня войны, для нас это большой проблемы не составляет.

Но эти учения меня лично еще больше убеждают, что [белорусский диктатор] Лукашенко пытается как можно дальше отдалиться от этой войны. Как говорится, есть представление с одним актером, а здесь представление для одного зрителя. Лукашенко этими внезапными проверками боевой готовности Беларуси пытается показать бурную деятельность перед Путиным. Он имитирует угрозу с Запада, чтобы Путин не требовал от него вмешаться в эту войну и ввести войска в Украину.

— Лукашенко говорит: «Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, так ли, как я это чувствую»? Кажется, он пытается отползти.

— Да. Он очень хитер и намного более опытный политик, чем Путин. И он действительно отползает подальше от этой войны, понимая, что она добром для России не кончится.

— Понимают ли российские военные, что операция затягивается, что это для них большие проблемы?

— Думаю, понимают. Чем дальше, тем больше становится понимающих, что эта операция была спланирована с ошибкой, которая приведет к катастрофе касательно потери боеспособности вооруженными силами РФ.

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