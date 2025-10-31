Оккупанты хотят запретить въезд электромобилей на Крымский мост из-за «угрозы терактов» — СМИ

31 октября, 22:57
Поделиться:
Незаконно построенный россиянами Крымский мост (Фото: REUTERS/Stringer)

Незаконно построенный россиянами Крымский мост (Фото: REUTERS/Stringer)

Российские оккупационные власти Крыма запретили движение электромобилей и гибридных авто через Крымский мост с 3 ноября. Запрет будет действовать «до особого распоряжения».

Об этом сообщило российское пропагандистское издание РБК в пятницу, 31 октября.

По данным журналистов, соответствующие указы подписали 30 и 31 октября назначенный оккупантами «глава» Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Реклама

Читайте также:
«Нужны ракеты Taurus». Бывший министр обороны Британии призвал сделать Крым «непригодным для жизни», чтобы уязвить эго Путина

Причиной такого решения российские чиновники назвали «угрозу терактов» — якобы существует риск перевозки взрывчатки в тяговых батареях электромобилей, пишет Mash.

Аксенов заявил, что ограничения введены «для обеспечения безопасности» и сослался на рекомендации силовых и правоохранительных структур.

Инфографика: NV

Ранее через Крымский мост уже запретили движение грузовиков. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что для них, а также для электромобилей и гибридов предусмотрен «альтернативный сухопутный маршрут» — от Таганрога до Джанкоя, который проходит через оккупированные территории Украины.

Читайте также:
«Задача стоит с первого дня войны». Когда Украина ударит по Крымскому мосту — представитель подразделения дальнобойных дронов

23 сентября руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что на незаконно построенном страной-агрессором Россией Крымском мосту зафиксировали переброску военных грузов.

«Из-за неработающего более месяца железнодорожного пути через оккупированную Запорожскую область россияне вынуждены вернуться к военной эксплуатации моста», — сообщал руководитель Центра изучения оккупации.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Крымский мост Крым Сергей Аксенов Оккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies