Российские оккупационные власти Крыма запретили движение электромобилей и гибридных авто через Крымский мост с 3 ноября. Запрет будет действовать «до особого распоряжения».

Об этом сообщило российское пропагандистское издание РБК в пятницу, 31 октября.

По данным журналистов, соответствующие указы подписали 30 и 31 октября назначенный оккупантами «глава» Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Причиной такого решения российские чиновники назвали «угрозу терактов» — якобы существует риск перевозки взрывчатки в тяговых батареях электромобилей, пишет Mash.

Аксенов заявил, что ограничения введены «для обеспечения безопасности» и сослался на рекомендации силовых и правоохранительных структур.

Ранее через Крымский мост уже запретили движение грузовиков. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что для них, а также для электромобилей и гибридов предусмотрен «альтернативный сухопутный маршрут» — от Таганрога до Джанкоя, который проходит через оккупированные территории Украины.

23 сентября руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что на незаконно построенном страной-агрессором Россией Крымском мосту зафиксировали переброску военных грузов.

«Из-за неработающего более месяца железнодорожного пути через оккупированную Запорожскую область россияне вынуждены вернуться к военной эксплуатации моста», — сообщал руководитель Центра изучения оккупации.