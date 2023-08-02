Оккупанты несколько раз за день перекрывали движение по Крымскому мосту

2 августа, 16:27
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Спутниковый снимок поврежденного взрывом Крымского моста (Фото:Maxar Technologies /Handout via REUTERS)

Спутниковый снимок поврежденного взрывом Крымского моста (Фото:Maxar Technologies /Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в среду, 2 августа, снова перекрыли движение машин по незаконно построенному Крымскому мосту.

Обновлено в 16:40. В канале о ситуации на мосту утверждается, что движение восстановили.

В Telegram-канале, посвященном ситуации на мосту, сообщалось о перекрытии движения около 2 ночи и около 10 утра (как утверждалось, его восстановили примерно через полчаса). Движение снова остановили около 16:20. Причины оккупанты не называют. Граждан страны-агрессора, которые собирались проехать по незаконному мосту, призывают «сохранять спокойствие».

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Перед этим оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту вечером 31 июля.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту для уничтожения логистических линий врага.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Инфографика: NV

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

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Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Глава СБУ Василий Малюк в конце июля 2023 года подтвердил, что к подрыву Крымского моста в октябре причастна его спецслужба.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Керченский мост Керченский пролив Крымский мост Война России против Украины

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