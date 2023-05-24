«Прочнее Антоновского». Насколько непоколебим Крымский мост и что нужно, чтобы его разрушить — оценка инженера-конструктора 24 мая, 21:52 NV Премиум Крымский мост будет сложнее разрушить, чем Антоновский, — Макагон (Фото:REUTERS/Stringer)

В ГУР недавно заявили, что пока не будут полностью уничтожать Крымский мост: «Мы оставим его им (россиянам — ред.) как путь к отступлению».

Однако полгода мост полноценно не функционировал после «будто бы взорванного на нем грузового автомобиля» осенью прошлого года.

Насколько прочна эта переправа через Керченский пролив и что нужно, чтобы его разрушить, в интервью Radio NV рассказал инженер-конструктор Дмитрий Макагон.

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— Красивый взрыв произошел на Керченском мосту 8 октября 2022 года. Вы как человек, который может профессионально оценить, насколько прочным, непоколебимым является Крымский мост, какой вывод вы сделали тогда?

— С точки зрения конструкции, подобные мосты — сооружения государственного значения, как и в Украине. У нас схожие нормы долгое время были с Россией. Так что он достаточно надежен.