Парханов рассказал, когда Украина может ударить по Крымскому мосту (Фото: 14 ОП БпАК)

Роман Парханов, замкомандира 14-го отдельного полка БпАК, объяснил NV, что нужно, чтобы отрезать Крым от России.

Роман Парханов, заместитель командира 14-ого отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК), заверил, что украинские военные непременно атакуют мост, который соединяет временно оккупированный Крым с Россией.

«Мы можем ожидать ударов по мосту каждый день: в этом году, в следующем году — это будет обязательно. Я вас уверяю, вы увидите», — сказал Парханов в интервью NV.

Он подчеркнул, что задача атаки по Крымскому мосту стоит еще с первого дня полномасштабной войны. Однако для этого необходимы средства поражения. И это касается не только украинских дальнобойных БПЛА, как дроны-камикадзе Лютый.

По словам заместителя командира 14-ого отдельного полка БпАК, сначала необходимо уничтожить радиолокационные станции и российские средства поражения, которые работают по украинским дронам.

«Мы с этим работаем. Рано или поздно будут удары и по Крымскому мосту, и по другим объектам в Крыму, — добавил он. — Они действительно сделали из Крыма „непотопляемый авианосец“. Крым наиболее защищенная территория и наиболее военизированная».

На прошлой неделе военный аналитик Майкл Кларк написал, что Украина может подготовить неожиданную атаку, возможно по Крыму, еще до наступления холодов.