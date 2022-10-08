Из-за пожара на Крымском мосту в районе Керченского пролива образовались заторы из кораблей

8 октября, 11:52
Поделиться:
Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

В субботу утром, 8 октября, после пожара на Крымском мосту в районе Керченского пролива наблюдается морской затор.

Об этом сообщает система мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.

Согласно данным системы, десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Керченский мост.

Видео дня

Читайте также:
«Огромная пощечина Путину». Рахманин рассказал, какие военные и политические последствия возымеет пожар на Крымском мосту

Кроме того, со стороны Черного моря образовалась пробка из десятка судов, ожидающих разрешения на прохождение.

Marine Traffic
Фото: Marine Traffic

В компании Российские железные дороги заявили, что приостановили продажу билетов на поезда в Крым. Из-за взрыва все поезда в сообщении с оккупированным полуостровом, которые должны были отправиться в ближайшее время, не будут временно курсировать.

https://www.youtube.com/embed/cYJ1qTCG-rg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Черное море Азовское море Пробка Взрыв Пожежа Крымский мост

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X