Из-за пожара на Крымском мосту в районе Керченского пролива образовались заторы из кораблей 8 октября, 11:52 Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

В субботу утром, 8 октября, после пожара на Крымском мосту в районе Керченского пролива наблюдается морской затор.

Об этом сообщает система мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.

Согласно данным системы, десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Керченский мост.

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Кроме того, со стороны Черного моря образовалась пробка из десятка судов, ожидающих разрешения на прохождение.



Фото: Marine Traffic

В компании Российские железные дороги заявили, что приостановили продажу билетов на поезда в Крым. Из-за взрыва все поезда в сообщении с оккупированным полуостровом, которые должны были отправиться в ближайшее время, не будут временно курсировать.