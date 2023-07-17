Взрыв на Крымском мосту может быть российским сценарием — ОК Юг 17 июля, 08:53 Крымский мост (Фото:https://t.me/breakingmash)

Взрыв на Крымском мосту, который произошел в понедельник, 17 июля, может быть российским сценарием, заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

«Понимаем, что при тех беспрецедентных мерах безопасности, которые принимались длительное время россиянами вокруг Крымского моста, они, вполне вероятно, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию. Учитывая то, что именно сегодня встал вопрос, что будет дальше с „зерновым соглашением“, вполне вероятно предположить, что враг может прибегать к любым провокациям», — сказала она в эфире Суспільного.

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По словам Гуменюк, рекомендация россиян населению ехать в объезд, используя оккупированную территорию в Запорожской и Донецкой областей, может быть направлена на то, чтобы «насытить гражданским населением эти регионы и ожидании продвижения Сил обороны для того, чтобы обвинять их в неправильных действиях в рамках войны».

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».