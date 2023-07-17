Политолог назвал два главных последствия удара по Крымскому мосту 17 июля, 15:25 Подрыв Крымского моста «умножает на ноль» все, что рассказывали до этого российские пропагандисты, считает Игорь Рейтерович (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV назвал два главных последствия нового удара по Крымскому мосту 17 июля.

В эфире Radio NV Рейтерович назвал взрыв на Крымском мосту «очень серьезным» ударом по российской попытке раскрутить отдых в Крыму.

«У них и так были колоссальные проблемы. И они еще месяц-полтора назад констатировали, что сезон полностью сорван: все деньги туда идут, как в какую-то черную дыру, никаких поступлений оттуда нет», — напомнил политолог.

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Также он отметил, что взрыв на Крымском мосту — это «очередная очень серьезная пощечина» с информационно-пиарной точки зрения, которую «просто нечем перекрыть».

«Они теперь сами будут неделю, извините, стебаться над этой историей, рассказывать и об ответственных, и о том, что Украина, или кто-то другой, или какие-то инопланетяне делают все, что они хотят с этим мостом, — это не вызывает никаких каких-то сомнений. И это явно будет очень дисбалансировать ситуацию внутри. У них, в конце концов, после каждого подобного события начинается „галдеж“, где они сводят счеты, ищут виновных, и при этом валят это друг на друга», — сказал Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что подрыв Крымского моста «умножает на ноль» все, что рассказывали до этого российские пропагандисты, в частности, о провале украинского контрнаступления.

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах. В Министерстве транспорта РФ впоследствии заявили о якобы повреждении дорожного полотна. Позже появились фото, подтверждающие серьезное разрушение по меньшей мере одного пролета.

Инфографика: NV

Автомобильное движение остановили, движение железнодорожного транспорта уже восстановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

Губернатор Белгородской области заявил о двух погибших и ранении ребенка.



Российские ресурсы пишут, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. В ВСУ не исключают, что взрывы могут быть российской провокацией.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.

В СБУ заявили, что мост «не выдержал военной нагрузки» и обещают, что все детали по организации «хлопка» обязательно раскроют после победы Украины.