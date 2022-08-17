«Незаконное строительство». Крымский мост должен быть уничтожен — Подоляк 17 августа, 10:00 Украина считает Крымский мост законной целью, заявил Подоляк (Фото:REUTERS / Alla Dmitrieva)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина рассматривает Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, как законную военную цель.

В интервью The Guardian он назвал этот мост «незаконным строительством».

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал Подоляк.

Видео дня

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ сообщал, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.



«У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска», — говорил Данилов.

О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, стали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.

9 августа несколько взрывов прогремело на военном аэродроме Саки, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.

Инфографика: НВ

16 августа в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.



Инфографика: НВ

Украина официально не заявляла о своей причастности ко взрывам в Крыму. Однако западные СМИ со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщали, что они стали результатом работы элитного украинского подразделения.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.