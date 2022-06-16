«Карфаген должен быть разрушен». Удар по Крымскому мосту стал национальной идеей украинцев — военный эксперт Олег Жданов 16 июня, 18:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Крымский мост, с помощью которого Россия усиливает свою группировку на юге Украины, должен быть не разрушен, но сильно поврежден, убежден военный эксперт Олег Жданов.

«Карфаген должен быть разрушен. <...> Но я не думаю, что его нужно разрушать. Его нужно повредить — как железнодорожную часть моста, так и автомобильную — для того, чтобы он не смог выполнять основную функцию. Для того чтобы не осуществлялась ни железной дорогой, ни автомобильным путем подпитка российских войск через этот Крымский мост из материковой России», — рассказал в эфире Радио НВ Жданов.

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Военный эксперт надеется, что Генеральный штаб ВСУ это и сделает, ведь полностью развалить его крайне сложно:

«Надо либо очень мощную ракету и групповой ракетный удар для того, чтобы его разрушить, либо что-то побольше, пожалуй, чем ракета. Но вывести его из строя, чтобы он не выполнял основные функции, хотя бы развалить подъездные пути, думаю, что это следует сделать. И у нас это становится национальной идеей».

Керченский, или Крымский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области.

Ранее и советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Крымский мост точно будет разрушен в будущем, это лишь вопрос времени.

В апреле в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина ударит по Крымскому мосту, если будет такая возможность.

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