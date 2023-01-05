На Крымском мосту до сих пор идет ремонт после взрыва в октябре: появились спутниковые снимки

5 января, 11:54
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Ремонтные работы на разрушенном взрывом Крымском мосту идут уже почти три месяца (Фото:Brady Africk/Twitter)

Ремонтные работы на разрушенном взрывом Крымском мосту идут уже почти три месяца (Фото:Brady Africk/Twitter)

Россияне до сих пор ремонтируют незаконно построенный Крымский мост, который существенно пострадал после взрыва 8 октября прошлого года.

Это видно на новых спутниковых снимках, обнародованных OSINT-аналитиком Брейди Эфриком в Twitter.

Снимки датированы 3 января.

«Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения», — отметил он.

Видео дня

https://twitter.com/bradyafr/status/1610712797964386318

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c&feature=emb_title

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

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Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Спутниковые снимки Крымский мост Война России против Украины

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