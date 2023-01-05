На Крымском мосту до сих пор идет ремонт после взрыва в октябре: появились спутниковые снимки
Ремонтные работы на разрушенном взрывом Крымском мосту идут уже почти три месяца (Фото:Brady Africk/Twitter)
Россияне до сих пор ремонтируют незаконно построенный Крымский мост, который существенно пострадал после взрыва 8 октября прошлого года.
Это видно на новых спутниковых снимках, обнародованных OSINT-аналитиком Брейди Эфриком в Twitter.
Снимки датированы 3 января.
«Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения», — отметил он.
8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.
В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.
Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.
Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».
Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.