На Крымском мосту до сих пор идет ремонт после взрыва в октябре: появились спутниковые снимки 5 января, 11:54 Ремонтные работы на разрушенном взрывом Крымском мосту идут уже почти три месяца (Фото:Brady Africk/Twitter)

Россияне до сих пор ремонтируют незаконно построенный Крымский мост, который существенно пострадал после взрыва 8 октября прошлого года.

Это видно на новых спутниковых снимках, обнародованных OSINT-аналитиком Брейди Эфриком в Twitter.

Снимки датированы 3 января.

«Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения», — отметил он.

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8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.