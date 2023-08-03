Данилов подтвердил причастность СБУ к двум подрывам Крымского моста 3 августа, 12:03 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

По его словам, наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые Россия считала защищенными на 100%.

«Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, которые участвовали в первом и втором случае», — заявил он в эфире национального телемарафона.

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26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые официально подтвердил, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.



«Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций», — отметил глава СБУ.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации.

Инфографика: NV

Атака на Крымский мост 17 июля — что известно

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».