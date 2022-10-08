«С днем рождения, мистер президент». Данилов отреагировал на пожар на Крымском мосту 8 октября, 11:46 Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на пожар на Крымском мосту. Он опубликовал видео в Twitter.



На нем пылает мост и звучит песня С днем рождения, мистер президент! в исполнении Мэрилин Монро — намек на 70-летие диктатора Владимира Путина, которое он отмечал 7 октября.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак разместил в Twitter эмодзи моста, а глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал шуточное фото c HIMARS возле моста.

Ранее советник руководителя ОП тоже прокомментировал пожар.

" Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано", — написал он в Twitter.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины.

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи " с чрезвычайной ситуацией" на оккупированном полуострове.