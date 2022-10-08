«С днем рождения, мистер президент». Данилов отреагировал на пожар на Крымском мосту

8 октября, 11:46
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Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на пожар на Крымском мосту. Он опубликовал видео в Twitter.

На нем пылает мост и звучит песня С днем рождения, мистер президент! в исполнении Мэрилин Монро — намек на 70-летие диктатора Владимира Путина, которое он отмечал 7 октября.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1578636142055870464?s=20&t=pZTZSLGmMSIDd_0diXU7mg

Глава Офиса президента Андрей Ермак разместил в Twitter эмодзи моста, а глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал шуточное фото c HIMARS возле моста.

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1578634352195297280?s=20&t=pZTZSLGmMSIDd_0diXU7mg
https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1578620140018860032?s=20&t=pZTZSLGmMSIDd_0diXU7mg

Ранее советник руководителя ОП тоже прокомментировал пожар.

" Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано", — написал он в Twitter.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины.

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи " с чрезвычайной ситуацией" на оккупированном полуострове.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c&t=3s
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Оккупация Крыма Пожежа Крымский мост Михаил Федоров Андрей Ермак Алексей Данилов Война России против Украины

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