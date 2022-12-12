«Не только перережут „коридор“ в Крым». Выход ВСУ на побережье Азовского моря решит две задачи — Попович

12 декабря, 10:58
Эксклюзив НВ
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Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ объяснил, почему оккупанты усиливаются в Приазовье.

«Не стоит ожидать "жеста доброй воли". Мариуполь они превращают в логистическую базу. Через Мариуполь идут по так называемому сухопутному коридору в Крым. Но военные, техника идут не в Крым, а в Приазовье, чтобы попытаться укрепить оборону Мелитополя, Бердянска, чтобы не пропустить наши войска на побережье Азовского моря», — считает Попович.

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Поэтому оккупанты, по словам эксперта, в Запорожской области пытаются создать оборонительные линии.

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«Они видят в этом прямую угрозу для так называемого Крымского моста, что тогда получим возможность его обстреливать и таким образом уничтожить связь — не только сухопутный коридор в Крым, но и этот мост. Поэтому у них такая задача. И я не думаю, что там будет "жест доброй воли". Или если он даже будет, то под серьезным давлением ВСУ», — добавил Попович.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что удары по Мелитополю свидетельствуют о начале освобождения Запорожской области.

10 декабря в городе прозвучало более 10 громких взрывов.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ВСУ ликвидировали более 200 россиян, раненых везут в Крым.

https://www.youtube.com/watch?v=2c8rPqlakj0&t=281s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Мариуполь Азовское море Запорожская область Приазовье Бердянск Мелитополь Керченский мост Радио НВ Крымский мост Война России против Украины

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