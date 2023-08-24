«Любимая привычка россиян». Буданов прокомментировал затопление оккупантами паромов в Черном море
Кирилл Буданов (Фото:NV)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не защитят незаконно построенный Крымский мост от атак морских дронов, затапливая паромы в Черном море.
Об этом Буданов сказал в интервью Крым.Реалии.
На вопрос журналиста о том, может ли помешать морским дронам затопление оккупантами кораблей для защиты Крымского моста, Буданов пояснил, что это не является препятствием для ВСУ.
«Вы же понимаете, что мы это знаем. Во-вторых, пусть топят. Слушайте, это любимая привычка россиян. Помните, в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям. Ну, времена идут, а ничего не меняется», — подчеркнул глава ГУР.
Буданов также напомнил, что россияне уже затапливали флот, и это им не помогло. Кроме того, он напомнил, что оккупанты делали тоже самое, когда захватывать Крым.
«Уже не помню, был ли старый большой противолодочный корабль, или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда не мог Олефиренко выйти. То же самое делали. Это, мне кажется, у них привычка больше — что-то где-то затопить и это как-то поможет», — подчеркнул он.
22 августа в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют затопить паромы для того, чтобы защитить незаконно построенный Крымский мост.