Серьезно поврежденный. Расследователи обнародовали спутниковые снимки Керченского моста после атаки 17 июля — фото 5 августа, 22:53 Американские расследователи опубликовали и прокомментировали новый спутниковый снимок Керченского моста после атаки надводными дронами, которая произошла 17 июля. (Фото:REUTERS/Stringer)

Американские расследователи опубликовали и прокомментировали новый спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки неизвестными надводными дронами Керченского моста, произошедшей 17 июля.

Исследователь Брейди Эфрик опубликовал снимок в своем Twitter.

«Усилия России отремонтировать поврежденный Крымский мост можно увидеть на последних спутниковых снимках Керченского пролива», — написал аналитик.

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Фото: Brady Africk/Twitter

Американский аналитик и OSINT-исследователь Оливер Александер прокомментировал этот снимок в своем Twitter.

«Последний спутниковый снимок с высоким разрешением лучше показывает повреждения железнодорожного моста в результате второго взрыва неизвестного дрона, который произошел 17 июля. Примерно 10-метровый участок южного ограждения и дорожки рядом с двумя железнодорожными путями отсутствуют. Нет признаков каких-либо фактических повреждений путей», — написал Александер.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».