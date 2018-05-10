Крымский "суд" приговорил "украинского диверсанта" Лимешко к восьми годам тюрьмы

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Геннадий Лимешко признал вину.
Фото: Крым.Реалии

Геннадий Лимешко признал вину.

В четверг, 10 мая, подконтрольный Кремлю Судакский городской суд приговорил украинца Геннадия Лимешко к восьми годам лишения свободы.

Как передает Крым.Реалии, его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Среди отягчающих обстоятельств указан политический мотив преступления (ненависть и вражда в связи с аннексией Россией Крыма).

Издание отмечает, что Лимешко признал вину.

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

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Напомним, что в августе 2017 года российская спецслужба задержала украинца Геннадия Лимешко "при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет" в оккупированном Крыму.

Позже ФСБ РФ обнародовала видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и заявил, что якобы готовил диверсии на территории полуострова.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае из-за служебного несоответствия.

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