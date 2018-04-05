Крымский "суд" отказался смягчить меру пресечения для активиста Балуха

Оккупационный суд Крыма отказался изменить меру пресечения для украинского активиста Владимира Балуха.

Как сообщает Крим.Реалии, защита просила избрать более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей в СИЗО.

Сам Балух в дебатах выступать отказался из-за плохого самочувствия. "Я 18 дней придерживаюсь голодания. Сил нету!" - сказал Балух.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили России решительный протест из-за отказа в изменении меры пресечения для активиста.

Выражаем решительный протест РФ об отказе в изменении меры пресечения для активиста Балуха, особенно учитывая угрожающее состояние здоровья - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 апреля 2018 г.

Напомним, 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, приговорил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские правоохранители обвинили крымчанина Владимира Балуха в хранении боеприпасов. На чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.

19 марта Балух объявил голодовку.