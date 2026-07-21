Правозащитное движение Крымская солидарность прекращает работу из-за давления со стороны РФ

Правозащитная инициатива Крымская солидарность, которую Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов», объявила о прекращении деятельности. Об этом организация сообщила во вторник, 21 июля.

Решение было принято почти через месяц после того, как российские власти присвоили движению статус «иноагента». В Крымской солидарности заявили, что считают это актом политического давления, направленным на дискредитацию и изоляцию их деятельности.

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«Мы воспринимаем это решение как политический акт давления — как ярлык, с помощью которого пытаются изолировать и дискредитировать нашу деятельность, а также усилить давление на независимое общественное, по-настоящему народное движение. На протяжении многих лет мы занимались защитой людей в Крыму, поддержкой семей политзаключенных и освещением событий, происходящих на полуострове», — говорится в тексте.

В организации подчеркнули, что в 2026 году ей исполнилось 10 лет. За это время активисты документировали случаи преследования жителей оккупированного Крыма, помогали семьям задержанных и арестованных, а также освещали политические преследования.

В то же время участники движения сами подвергались давлению: в их отношении применялись административные штрафы, аресты и уголовное преследование. По словам активистов, часть их коллег — правозащитники, журналисты и волонтеры — до сих пор находятся в российских местах заключения.

В Крымской солидарности заявили, что их деятельность, основанная на взаимопомощи, правовой поддержке и информировании общества, не должна была стать основанием для признания движения «иностранным агентом».

«Мы внимательно изучили законодательство и приняли совместное решение о прекращении деятельности нашего общественного движения. Это решение далось нам крайне нелегко. За десять лет Крымская солидарность стала не просто инициативой, а сообществом людей, объединенных взаимной поддержкой, доверием и общей ответственностью друг перед другом. Однако в сложившихся обстоятельствах мы считаем этот шаг необходимым», — добавляют активисты.

Организация сообщила, что её сайт и страницы в социальных сетях больше не будут обновляться. Минюст России внес Крымскую солидарность в список «иностранных агентов» 26 июня.

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Общественное движение возникло 9 апреля 2016 года в оккупированном Крыму при участии родственников политзаключенных, адвокатов и активистов. Оно было создано как неформальная правозащитная инициатива для помощи жертвам политических преследований. Юридическое направление деятельности организации координировал адвокат Эмиль Курбединов.

В России закон об «иностранных агентах» действует с 2012 года. Изначально он применялся к некоммерческим организациям, получавшим финансирование из-за рубежа и занимавшимся так называемой «политической деятельностью». Впоследствии действие закона было распространено на СМИ и физических лиц, в частности на тех, кого власти считают находящимися под «иностранным влиянием».

Российское законодательство четко не определяет критерии такого влияния, что позволяет применять этот статус к широкому кругу независимых организаций и активистов.

