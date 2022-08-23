Зеленский: Деградация России началась с оккупации Крыма. Массированный террор после 24 февраля — логическое завершение 23 августа, 14:55 Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео НВ/YouTube)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деградация России началась с захвата Крыма в 2014 году, а террор страны-агрессора после полномасштабного вторжения стал ее «логическим завершением».

Об этом он сказал во время выступления на саммите Крымской платформы во вторник, 23 августа.

Зеленский напомнил, что россияне репрессировали крымскотатарский народ, преследовали коренной народ Украины по религиозному признаку, что стало «едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе 21 века против крымской мусульманской общины».

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С первых недель захвата Крыма российские оккупанты убивают, пытают и совершают мародерство на полуострове, а затем начали распространять эти преступления на Донбасс и другие страны, заявил президент.

«Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением деградации этого государства, которое еще не так давно приглашали за стол с Большой семеркой и которое теперь борется за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственными за геноциды, захватнические войны и депортации», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто не молчал о зверствах РФ и помогал Украине, но «в то же время многие промолчали, старались не замечать, что происходило в Крыму». По его словам, это стало одной из ключевых причин всего происходящего в Украине и мире сейчас.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. 23 августа Украина проводит уже второй саммит — из-за полномасштабной войны в онлайн-формате. Свое участие в нем подтвердили более 60 иностранных участников.



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