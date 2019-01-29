Крымчанина Панова этапировали в российский Омск
Во вторник, 29 января, украинского политзаключенного Евгения Панова этапировали в российский Омск.
Об этом сообщила мать крымчанина Вера Котелянец на странице сына в Facebook.
По ее словам, Панов был на этапе почти четыре месяца.
"Почти 4 тысячи км от дома. Это изоляция от всего", - написала Котелянец.
Брат Панова Игорь Котелянец сообщил Крымской правозащитной группе, что украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какую именно колонию его поместят.
Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.
В начале декабря 2018 года Панова этапировали из СИЗО Симферополя в российский Краснодар.
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