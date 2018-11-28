Крымчане собрали 140 тысяч рублей на нужды захваченных украинских моряков

Крымскотатарский активист Нариман Джелялов сообщил, что крымчане собрали на нужды захваченных ФСБ украинских моряков около 140 тыс. рублей.

"Уже покинул место дислокации у симферопольского суда. В течение дня люди приносили и перечисляли помощь украинским морякам, некоторых из которых рядом определяли под арест. Люди несли как продукты и вещи так и денежные средства. На данный момент собрано около 140 тыс. рублей. На собранные средства мы докупим необходимое и постараемся передать в симферопольское СИЗО", - написал Джелялов в Facebook.

27-28 ноября подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех украинских моряков, захваченных российскими силовиками в Керченском проливе. Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в отдельных регионах Украины.

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